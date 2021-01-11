***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01344533Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00160277Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,0497126Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.017,91 % 0,16808991Fon Yönetim Ücreti154.993,13 % 0,54256383Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.072,4 % 0,00375401Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.404,63 % 0,01891927TOPLAM GİDERLER227.988,13 % 0,79808772DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.566.801 % 0,79808772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900024BIST