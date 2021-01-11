***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00616854Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00029567Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,02488085Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.959,81 % 0,09979428Fon Yönetim Ücreti97.896,44 % 0,17151575Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar921,9 % 0,00161518Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.438,21 % 0,00952781TOPLAM GİDERLER179.107,25 % 0,31379808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.077.230 % 0,31379808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900025BIST