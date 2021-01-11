***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,83 % 0,00220905
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,76 % 0,00010588
Bağımsız Denetim Ücreti
14.201,3 % 0,0089102
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.357,12 % 0,07112272
Fon Yönetim Ücreti
277.008,99 % 0,17380147
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31.212,48 % 0,01958339
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40,8 % 0,0000256
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
921,9 % 0,00057842
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.901,19 % 0,02879941
TOPLAM GİDERLER
486.333,37 % 0,30513614
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
159.382.422 % 0,30513614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900026
BIST
15:201.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:207,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:209,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:20442,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,89
|Açılış
|: 442,01
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:20
|FROTO
|148,50
|216.213.407
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.451.288
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.925.590
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,50
|2.592.234.325
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|TCELL
|17,06
|833.063.221
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,07
|763.397.446
|% 4,21
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|516.843.980
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|435.231.070
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|673.061.927
|% 0,95
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4386
|7,4441
|% 0,96
|
|Euro
|9,0525
|9,0609
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9919
|10,0420
|% 0,21
|
|Frank
|8,3209
|8,3710
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,91
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,69
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-13,88
|
|Çeyrek
|708
|724
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,60
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:36BTCIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 405 adet işlem
-
15:35OZGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 684, 755 adet işlem
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 91 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, CMENT, YESIL, ISBIR, TACTR, ARTI, INTEM, CMBTN, IZFAS, FROTO