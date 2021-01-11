***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00220905Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00010588Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,0089102Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.357,12 % 0,07112272Fon Yönetim Ücreti277.008,99 % 0,17380147Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31.212,48 % 0,01958339Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40,8 % 0,0000256Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar921,9 % 0,00057842Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.901,19 % 0,02879941TOPLAM GİDERLER486.333,37 % 0,30513614DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ159.382.422 % 0,30513614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900026BIST