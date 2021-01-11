***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.520,83 % 0,00413754
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
457,86 % 0,00053806
Bağımsız Denetim Ücreti
14.027,37 % 0,01648442
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.520,39 % 0,08874862
Fon Yönetim Ücreti
694.203,87 % 0,8158013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
863,1 % 0,00101428
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.152,96 % 0,0048804
TOPLAM GİDERLER
792.746,38 % 0,93160461
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.094.725 % 0,93160461
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900027
BIST
15:241.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:247,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0697
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:249,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:24441,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,45
|Açılış
|: 441,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:24
|FROTO
|148,50
|216.888.933
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.469.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.102.625
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,10
|2.598.847.750
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.556.807
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|925.619.167
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|838.970.447
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,10
|764.859.380
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|925.619.167
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.556.807
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|517.777.311
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,38
|437.981.546
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|677.187.815
|% 1,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4429
|% 0,95
|
|Euro
|9,0559
|9,0607
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9866
|10,0367
|% 0,16
|
|Frank
|8,3184
|8,3685
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,89
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
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15:39XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 23, 750.00 milyon TL de
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15:39FENER
Yüzde 8.06 oranında artışla 39.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 155, 841 adet işlem
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15:38OZGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 845, 869 adet işlem
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15:37CELHA
Yüzde 4.46 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 816 adet işlem
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15:36BTCIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 405 adet işlem