***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00413754Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00053806Bağımsız Denetim Ücreti14.027,37 % 0,01648442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.520,39 % 0,08874862Fon Yönetim Ücreti694.203,87 % 0,8158013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar863,1 % 0,00101428Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.152,96 % 0,0048804TOPLAM GİDERLER792.746,38 % 0,93160461DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.094.725 % 0,93160461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900027BIST