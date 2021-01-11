***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,01330372Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00063767Bağımsız Denetim Ücreti14.027,37 % 0,05300348Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.895,13 % 0,11673958Fon Yönetim Ücreti108.145,24 % 0,40863495Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar863,1 % 0,00326129Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.994,46 % 0,00753622TOPLAM GİDERLER159.614,89 % 0,60311691DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.465.000 % 0,60311691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900028BIST