***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
457,86 % 0,00293194
Bağımsız Denetim Ücreti
10.971,64 % 0,07025767
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.411,1 % 0,11149321
Fon Yönetim Ücreti
27.762,01 % 0,177776
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
653,8 % 0,00418665
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.101,56 % 0,00705392
TOPLAM GİDERLER
58.357,97 % 0,37369939
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.616.287 % 0,37369939
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900029
BIST
15:281.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:287,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0675
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:289,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:28441,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,35
|Açılış
|: 441,49
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TURGG
|146,30
|90.167.532
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.211.178
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.488.215
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.382.747
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,60
|2.615.223.265
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,54
|1.304.630.491
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|941.285.434
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|841.167.502
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,12
|768.077.670
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,65
|941.285.434
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.304.630.491
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|518.256.534
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,38
|438.426.942
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|677.822.558
|% 1,14
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4384
|7,4407
|% 0,92
|
|Euro
|9,0572
|9,0613
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9931
|10,0432
|% 0,22
|
|Frank
|8,3218
|8,3719
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,91
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:28
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15:39XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 23, 750.00 milyon TL de
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15:39FENER
Yüzde 8.06 oranında artışla 39.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 155, 841 adet işlem
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15:38OZGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 845, 869 adet işlem
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15:37CELHA
Yüzde 4.46 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 816 adet işlem
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15:36BTCIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 405 adet işlem