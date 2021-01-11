***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900053
BIST
14:391.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:397,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:399,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:39441,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,87
|Açılış
|: 441,99
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:39
|YAPRK
|88,55
|17.716.795
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.384.657
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|203.688.917
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.572.763
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.446.897.069
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,56
|1.121.880.255
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,67
|877.905.941
|% 3,73
|
|TCELL
|17,14
|783.502.680
|% 1,72
|
|KOZAA
|17,28
|727.528.288
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,67
|877.905.941
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,56
|1.121.880.255
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,68
|495.467.832
|% 5,51
|
|PETKM
|5,33
|623.611.261
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,40
|399.676.920
|% 0,29
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4413
|7,4468
|% 1,00
|
|Euro
|9,0567
|9,0661
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9928
|10,0430
|% 0,22
|
|Frank
|8,3112
|8,3613
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9740
|1,9839
|% 0,75
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,75
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:51IEYHO
Yüzde 4.31 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 744, 024 adet işlem
-
14:50MRGYO
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 701, 300 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, AKBNK
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, TKFEN
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.66 ) 1, 392