***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900054
BIST
14:491.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:497,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:499,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:49443,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,04
|Açılış
|: 443,46
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:47
|FROTO
|148,50
|203.929.635
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.717.858
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.385.492
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.028.357
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|123,00
|2.500.154.640
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,55
|1.137.502.228
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|882.847.451
|% 3,73
|
|TCELL
|17,12
|788.669.884
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,23
|738.180.569
|% 5,19
|
|SKBNK
|1,67
|882.847.451
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.137.502.228
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|502.780.246
|% 5,12
|
|PETKM
|5,33
|627.736.301
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|215.679.472
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4321
|7,4407
|% 0,92
|
|Euro
|9,0425
|9,0538
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0018
|10,0520
|% 0,31
|
|Frank
|8,3217
|8,3719
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,86
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,07
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|-34,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,69
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,36
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|