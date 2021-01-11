***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00340703
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
457,86 % 0,00040614
Bağımsız Denetim Ücreti
14.201,3 % 0,01259711
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.186,23 % 0,0959654
Fon Yönetim Ücreti
304.639,12 % 0,27022677
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
921,9 % 0,00081776
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.254,85 % 0,00909645
TOPLAM GİDERLER
442.502,16 % 0,39251666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.734.619 % 0,39251666
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900023
BIST
17:381.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:387,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1311
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:389,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:38443,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,46
|Açılış
|: 443,69
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:38
|FROTO
|148,50
|299.177.414
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.162.220
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.253.443
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.132.714
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.344.039
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,10
|3.368.233.250
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,49
|1.944.945.804
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.443.161.919
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,63
|1.201.198.427
|% 1,24
|
|TCELL
|16,81
|1.134.846.963
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,49
|1.944.945.804
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.201.198.427
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,67
|602.437.896
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|303.866.877
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.791.669
|% -1,09
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4963
|7,5043
|% 1,78
|
|Euro
|9,1038
|9,1185
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 1,09
|
|Frank
|8,3906
|8,4411
|% 1,14
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 1,74
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:52OTKAR
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 403.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 647, 319 adet işlem
-
17:51TDGYO
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 271 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 09 kaybederek (% -0.66 ) 1, 374
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, INTEM, IZFAS, FORMT, CMENT, VAKFN, ARTI, ISBIR, TACTR, FENER