***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00340703Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00040614Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,01259711Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.186,23 % 0,0959654Fon Yönetim Ücreti304.639,12 % 0,27022677Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar921,9 % 0,00081776Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.254,85 % 0,00909645TOPLAM GİDERLER442.502,16 % 0,39251666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.734.619 % 0,39251666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900023BIST