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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 16:39



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00023805
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00002097
Bağımsız Denetim Ücreti
12.762,9 % 0,00066019
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
457.147,37 % 0,02364684
Fon Yönetim Ücreti
7.151.442,63 % 0,36992226
Hisse Senedi Komisyonu
69.521,55 % 0,00359614
Tahvil Bono Komisyonu
3.544,6 % 0,00018335
Gecelik Ters Repo Komisyonu
105.497,17 % 0,00545705
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.422,02 % 0,0002287 % 0,42304788



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925293


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Riyal 2,1630 2,1738 % 0,01  
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Altın Ons 1.745 1.746 -10,21  
Altın Gr. 456 457 -2,74  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 -0,26  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,07  
B. Petrol 62,69 62,69 -0,51  
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