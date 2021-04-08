***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00023805Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00002097Bağımsız Denetim Ücreti12.762,9 % 0,00066019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri457.147,37 % 0,02364684Fon Yönetim Ücreti7.151.442,63 % 0,36992226Hisse Senedi Komisyonu69.521,55 % 0,00359614Tahvil Bono Komisyonu3.544,6 % 0,00018335Gecelik Ters Repo Komisyonu105.497,17 % 0,00545705Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.422,02 % 0,0002287 % 0,42304788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925293BIST