***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00529261
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00046623
Bağımsız Denetim Ücreti
1.986,21 % 0,00228427
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.138,31 % 0,0231604
Fon Yönetim Ücreti
214.431 % 0,24660991
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
957,03 % 0,00110065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.483,25 % 0,0028559
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
437,48 % 0,00050313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00033605
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.846,02 % 0,01362371
TOPLAM GİDERLER
257.578,89 % 0,29623285
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.951.494 % 0,29623285
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924734
BIST
16:521.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -30,23
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:528,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:529,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7259
En Düşük
9,6635
16:52457,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,22
|Açılış
|: 457,03
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TUREX
|14,52
|326.715
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.027.176
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|616.585
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.812.904
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.026.009
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.842.943
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.989.274
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.044.037.905
|% 1,83
|
|BJKAS
|11,12
|889.561.469
|% 9,34
|
|KRDMD
|7,19
|849.925.171
|% -3,23
|
|GARAN
|6,64
|813.435.191
|% -1,78
|
|KOZAL
|115,00
|618.404.943
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,87
|446.965.371
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|279.622.226
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,13
|594.604.013
|% -6,85
|
|YKBNK
|2,12
|299.616.784
|% -2,75
|
|GARAN
|6,64
|813.435.191
|% -1,78
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1683
|8,1750
|% 0,52
|
|Euro
|9,7161
|9,7259
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1881
|11,2442
|% 0,42
|
|Frank
|8,7829
|8,8359
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 0,45
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.001
|3.077
|-30,44
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|-14,72
|
|Çeyrek
|728
|744
|-7,36
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|
Seans Raporu
16:52
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17:07XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 14 altında . İşlem hacmi 14, 992.00 milyon TL de
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17:07INDES
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17:06SILVR
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 113, 285 adet işlem
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Yüzde -6.80 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 601 adet işlem