***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00529261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00046623Bağımsız Denetim Ücreti1.986,21 % 0,00228427Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.138,31 % 0,0231604Fon Yönetim Ücreti214.431 % 0,24660991Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu957,03 % 0,00110065Gecelik Ters Repo Komisyonu2.483,25 % 0,0028559Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu437,48 % 0,00050313Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00033605Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.846,02 % 0,01362371TOPLAM GİDERLER257.578,89 % 0,29623285DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.951.494 % 0,29623285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924734BIST