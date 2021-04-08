***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00040386Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00003558Bağımsız Denetim Ücreti16.349,91 % 0,00143483Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri262.372,56 % 0,02302519Fon Yönetim Ücreti3.938.339,21 % 0,34561932Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu920,17 % 0,00008075Gecelik Ters Repo Komisyonu254.096,06 % 0,02229887Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu41.140,8 % 0,00361042Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00002564Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler294.087,45 % 0,02580842TOPLAM GİDERLER4.812.605,75 % 0,42234288DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.139.502.032 % 0,42234288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924735BIST