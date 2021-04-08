***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00040386
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00003558
Bağımsız Denetim Ücreti
16.349,91 % 0,00143483
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
262.372,56 % 0,02302519
Fon Yönetim Ücreti
3.938.339,21 % 0,34561932
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
920,17 % 0,00008075
Gecelik Ters Repo Komisyonu
254.096,06 % 0,02229887
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.140,8 % 0,00361042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00002564
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
294.087,45 % 0,02580842
TOPLAM GİDERLER
4.812.605,75 % 0,42234288
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.139.502.032 % 0,42234288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924735
BIST
16:571.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,43
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:578,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:579,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7260
En Düşük
9,6635
16:57457,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,78
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TUREX
|14,52
|327.774
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|618.470
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.030.531
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.833.984
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.059.623
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.896.547
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.021.002
|% -9,81
|
|EREGL
|16,12
|1.053.191.596
|% 1,77
|
|BJKAS
|11,16
|896.958.541
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,19
|855.678.526
|% -3,23
|
|GARAN
|6,63
|823.200.441
|% -1,92
|
|KOZAL
|114,60
|622.162.453
|% -2,88
|
|EKGYO
|1,86
|447.427.734
|% -3,63
|
|TSKB
|1,34
|280.184.417
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,14
|596.380.613
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,10
|303.363.635
|% -3,67
|
|GARAN
|6,63
|823.200.441
|% -1,92
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1684
|8,1754
|% 0,53
|
|Euro
|9,7145
|9,7226
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1923
|11,2484
|% 0,46
|
|Frank
|8,7852
|8,8382
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% 0,46
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-14,41
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-20,57
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-9,94
|
|Çeyrek
|729
|747
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,30
|