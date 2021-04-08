***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00097587Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00008596Bağımsız Denetim Ücreti11.344,8 % 0,00240571Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.236,99 % 0,02443645Fon Yönetim Ücreti2.792.952,74 % 0,5922565Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.297,69 % 0,00069929Gecelik Ters Repo Komisyonu25.919,25 % 0,00549628Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu588 % 0,00012469Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00006196Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.263,92 % 0,00959839TOPLAM GİDERLER2.999.902,98 % 0,6361411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ471.578.233 % 0,6361411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924736BIST