***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00609222Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00107333Bağımsız Denetim Ücreti2.837,07 % 0,00751154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.326,78 % 0,02469396Fon Yönetim Ücreti191.048,33 % 0,50582722Hisse Senedi Komisyonu6.695,53 % 0,01772735Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu840 % 0,00222402Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu871,14 % 0,00230647Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00077364Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler85.776,56 % 0,22710546TOPLAM GİDERLER300.394 % 0,7953352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.769.484 % 0,7953352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924737BIST