***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 10:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00326145
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,0005746
Bağımsız Denetim Ücreti
2.837,07 % 0,00402128
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.654,99 % 0,02218949
Fon Yönetim Ücreti
556.933,4 % 0,78940122
Hisse Senedi Komisyonu
44.681,75 % 0,06333222
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.730 % 0,00386952
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
691,74 % 0,00098048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00041417
Türev Araçlar Komisyonu
1.270,66 % 0,00180104
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.938,61 % 0,01125224
TOPLAM GİDERLER
635.736,81 % 0,90109771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.551.373 % 0,90109771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924738
BIST
16:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -27,39
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:568,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:569,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7260
En Düşük
9,6635
16:56457,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,78
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|TUREX
|14,52
|328.210
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.031.754
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|618.470
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.833.984
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.059.623
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.939.495
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.038.845
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.057.698.534
|% 1,83
|
|BJKAS
|11,16
|906.134.425
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,19
|855.683.955
|% -3,23
|
|GARAN
|6,65
|828.740.239
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,80
|624.381.185
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|447.502.258
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|280.416.430
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|597.202.665
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|307.654.346
|% -2,75
|
|GARAN
|6,65
|828.740.239
|% -1,63
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1681
|8,1744
|% 0,52
|
|Euro
|9,7159
|9,7260
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1919
|11,2481
|% 0,46
|
|Frank
|8,7866
|8,8395
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1728
|2,1837
|% 0,46
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.001
|3.077
|-30,44
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|-14,72
|
|Çeyrek
|728
|744
|-7,36
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|
Seans Raporu
16:56
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17:07XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 14 altında . İşlem hacmi 14, 992.00 milyon TL de
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17:07INDES
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 637, 313 adet işlem
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17:06SILVR
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 113, 285 adet işlem
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Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 607 adet işlem
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17:03YESIL
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 601 adet işlem