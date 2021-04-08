***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00326145Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,0005746Bağımsız Denetim Ücreti2.837,07 % 0,00402128Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.654,99 % 0,02218949Fon Yönetim Ücreti556.933,4 % 0,78940122Hisse Senedi Komisyonu44.681,75 % 0,06333222Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.730 % 0,00386952Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu691,74 % 0,00098048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00041417Türev Araçlar Komisyonu1.270,66 % 0,00180104Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.938,61 % 0,01125224TOPLAM GİDERLER635.736,81 % 0,90109771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.551.373 % 0,90109771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924738BIST