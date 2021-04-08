***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,03220615Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00283704Bağımsız Denetim Ücreti2.837,07 % 0,01985465Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.474,19 % 0,0243134Fon Yönetim Ücreti52.858,9 % 0,36992212Hisse Senedi Komisyonu3.022,16 % 0,02114996Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu667,21 % 0,00466933Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu195,72 % 0,00136971Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0020449Türev Araçlar Komisyonu2.713,19 % 0,0189877Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.190,79 % 0,01533179TOPLAM GİDERLER73.258,82 % 0,51268675DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.289.197 % 0,51268675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924739BIST