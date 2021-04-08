***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,0016757Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00014761Bağımsız Denetim Ücreti6.239,64 % 0,00227201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.180,85 % 0,02628286Fon Yönetim Ücreti677.162,41 % 0,24657187Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.646,12 % 0,00314827Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.683,3 % 0,00643893TOPLAM GİDERLER786.919,71 % 0,28653727DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ274.630.843 % 0,28653727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924740BIST