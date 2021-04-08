***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00248173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri863,25 % 0,00046553Bağımsız Denetim Ücreti1.277,16 % 0,00068874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.113,26 % 0,02648543Fon Yönetim Ücreti457.301,16 % 0,24660995Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.247,5 % 0,00336911Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar560,3 % 0,00030215Türev Araçlar Komisyonu21.179,55 % 0,01142155Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.754,88 % 0,00849617TOPLAM GİDERLER556.899,06 % 0,30032037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.434.996 % 0,30032037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925094BIST