***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,06763877Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00496076Bağımsız Denetim Ücreti670,14 % 0,01969902Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.197,05 % 0,15276927Fon Yönetim Ücreti14.771,09 % 0,43420182Hisse Senedi Komisyonu1.380,26 % 0,04057327Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7,62 % 0,00022399Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu206,89 % 0,00608161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00376849Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler415,27 % 0,01220702TOPLAM GİDERLER25.246,28 % 0,74212402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.401.895 % 0,74212402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925121BIST