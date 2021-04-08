***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00481154Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00017644Bağımsız Denetim Ücreti670,14 % 0,00070065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.744,35 % 0,04782718Fon Yönetim Ücreti377.410,42 % 0,39459465Hisse Senedi Komisyonu303.700,66 % 0,31752874Tahvil Bono Komisyonu354,58 % 0,00037072Gecelik Ters Repo Komisyonu2.330,87 % 0,002437Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.150,17 % 0,00120254Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar16.303,45 % 0,01704578Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.894,69 % 0,00616309TOPLAM GİDERLER758.330,09 % 0,79285832DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.645.094 % 0,79285832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925122BIST