***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti27,16 % 0,00002709Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.318,63 % 0,0013153Fon Yönetim Ücreti3.296,36 % 0,00328803Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.150 % 0,00314204Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,95 % 0,00000095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.135,18 % 0,00212979TOPLAM GİDERLER9.928,28 % 0,0099032DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.253.264 % 0,0099032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925123BIST