***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00169444Bağımsız Denetim Ücreti27,16 % 0,00013449Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri978,07 % 0,00484302Fon Yönetim Ücreti11.620,93 % 0,05754234Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu157,5 % 0,00077988Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu435,33 % 0,00215559Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu52,72 % 0,00026105Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.655,85 % 0,0775217TOPLAM GİDERLER29.269,76 % 0,14493251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.195.441,7348 % 0,14493251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925144BIST