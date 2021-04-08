***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00334275Bağımsız Denetim Ücreti27,16 % 0,00026531Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri503,42 % 0,00491762Fon Yönetim Ücreti5.890,67 % 0,0575425Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52,5 % 0,00051284Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu457,18 % 0,00446592Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu47,52 % 0,0004642Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.218,38 % 0,09004895TOPLAM GİDERLER16.539,03 % 0,16156009DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.237.076,2619 % 0,16156009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925145BIST