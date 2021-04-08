***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00195779Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,00031804Bağımsız Denetim Ücreti5.672,4 % 0,00241316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.667,35 % 0,02793632Fon Yönetim Ücreti1.449.294,42 % 0,61656145Hisse Senedi Komisyonu101.512,92 % 0,04318581Tahvil Bono Komisyonu986,93 % 0,00041986Gecelik Ters Repo Komisyonu12.476,49 % 0,00530777Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu732,48 % 0,00031161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00012431Türev Araçlar Komisyonu60.214,08 % 0,02561638Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.411,27 % 0,00825798TOPLAM GİDERLER1.721.610,13 % 0,73241049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ235.060.824 % 0,73241049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925146BIST