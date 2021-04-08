***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00180506Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00015901Bağımsız Denetim Ücreti5.105,16 % 0,00200241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.373,31 % 0,02015031Fon Yönetim Ücreti314.360,49 % 0,12330257Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.231,25 % 0,00087517Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00011461Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.280,98 % 0,00324807TOPLAM GİDERLER386.650,78 % 0,15165721DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ254.950.483 % 0,15165721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925147BIST