***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00315166Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00027763Bağımsız Denetim Ücreti1.277,16 % 0,00087466Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.392,23 % 0,05368652Fon Yönetim Ücreti647.932,19 % 0,44373309Hisse Senedi Komisyonu262.659,63 % 0,17988112Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.067,19 % 0,00415508Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.275,96 % 0,00087383Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.473,6 % 0,01059702Türev Araçlar Komisyonu5.936,24 % 0,0040654Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler198.886,77 % 0,1362066TOPLAM GİDERLER1.222.908,36 % 0,83750262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.018.451,3673 % 0,83750262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925162BIST