***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00858081Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00031467Bağımsız Denetim Ücreti670,14 % 0,00124953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.901,98 % 0,07626515Fon Yönetim Ücreti191.049,91 % 0,35622846Hisse Senedi Komisyonu301.320,76 % 0,56183763Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.950,12 % 0,01109449Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.703,54 % 0,00690556Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.770,33 % 0,01075926TOPLAM GİDERLER554.137,54 % 1,03323556DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.631.288 % 1,03323556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925163BIST