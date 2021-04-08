***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti531,72 % 0,00106794Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.400,86 % 0,00482202Fon Yönetim Ücreti9.004,07 % 0,01808426Hisse Senedi Komisyonu44.901,47 % 0,09018253Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu204,75 % 0,00041123Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00012874Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler965,42 % 0,001939TOPLAM GİDERLER58.072,39 % 0,11663572DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.789.541 % 0,11663572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925164BIST