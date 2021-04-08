***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.218,5 % 0,53535933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti27,16 % 0,00344681Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.946,71 % 0,50086714Fon Yönetim Ücreti1.812,44 % 0,23001225Hisse Senedi Komisyonu16.270,21 % 2,06481185Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21,64 % 0,00274628Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35,03 % 0,00444557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.289,32 % 0,16362439Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler603,03 % 0,07652904TOPLAM GİDERLER28.224,04 % 3,58184266DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ787.975,4264 % 3,58184266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925165BIST