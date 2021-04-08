***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti27,16 % 0,00005424Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109,75 % 0,00021918Fon Yönetim Ücreti274,4 % 0,000548Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu262,5 % 0,00052423Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,95 % 0,0000019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler623,15 % 0,00124448TOPLAM GİDERLER1.297,91 % 0,00259202DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.073.323 % 0,00259202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925166BIST