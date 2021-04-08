***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,02240149Bağımsız Denetim Ücreti27,16 % 0,00177798Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53,58 % 0,00350752Fon Yönetim Ücreti334,84 % 0,02191968Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,95 % 0,00019312Gecelik Ters Repo Komisyonu10,5 % 0,00068736Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,8 % 0,00326006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler124,3 % 0,00813707TOPLAM GİDERLER945,33 % 0,06188428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.527.577BIST