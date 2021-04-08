***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00113625Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00010009Bağımsız Denetim Ücreti1.801,77 % 0,00044486Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.100,14 % 0,02397443Fon Yönetim Ücreti149.451,72 % 0,03690026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.783,75 % 0,00315636Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00007215Türev Araçlar Komisyonu45.893,14 % 0,01133121Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.516,08 % 0,00679384TOPLAM GİDERLER339.846,19 % 0,08390946DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ405.015.369 % 0,08390946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925191BIST