***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00117879Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00010384Bağımsız Denetim Ücreti1.801,77 % 0,00046152Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.313,41 % 0,0241582Fon Yönetim Ücreti192.527,13 % 0,04931546Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu161,19 % 0,00004129Gecelik Ters Repo Komisyonu236,25 % 0,00006051Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00007485Türev Araçlar Komisyonu77.247,53 % 0,01978681Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.014,6 % 0,0051267TOPLAM GİDERLER391.601,47 % 0,10030798DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ390.399.108 % 0,10030798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925192BIST