***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01597771Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00140748Bağımsız Denetim Ücreti1.801,77 % 0,00625558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.484,78 % 0,05376169Fon Yönetim Ücreti17.757,06 % 0,06165083Hisse Senedi Komisyonu11.854,92 % 0,04115916Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.074,01 % 0,00372886Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu237,51 % 0,00082461Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar472,7 % 0,00164117Türev Araçlar Komisyonu3.129,34 % 0,01086477Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.138,1 % 0,01089519TOPLAM GİDERLER59.957,58 % 0,20816705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.802.627 % 0,20816705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925215BIST