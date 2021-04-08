***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00181323Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,00029456Bağımsız Denetim Ücreti5.672,4 % 0,00223498Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.927,55 % 0,02755214Fon Yönetim Ücreti1.564.837,73 % 0,61656147Hisse Senedi Komisyonu133.684,95 % 0,05267319Tahvil Bono Komisyonu1.090,12 % 0,00042952Gecelik Ters Repo Komisyonu17.835,92 % 0,00702753Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu822,99 % 0,00032427Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.945,4 % 0,00116052Türev Araçlar Komisyonu75.555,11 % 0,02976946Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.128,02 % 0,00871866TOPLAM GİDERLER1.899.849,78 % 0,74855952DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ253.800.765 % 0,74855952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925216BIST