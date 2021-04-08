***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00377027Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00033212Bağımsız Denetim Ücreti5.672,4 % 0,00464722Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.720,39 % 0,03172238Fon Yönetim Ücreti300.850,74 % 0,24647744Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.189,23 % 0,0009743Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.743,45 % 0,00552469TOPLAM GİDERLER358.183,6 % 0,29344843DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.060.152 % 0,29344843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925217BIST