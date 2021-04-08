***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.684,5 % 0,00129418Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00019544Bağımsız Denetim Ücreti3.768,84 % 0,00181694Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.819,18 % 0,02594596Fon Yönetim Ücreti511.524,1 % 0,24660324Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.890,75 % 0,00139362Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.661,88 % 0,00610423TOPLAM GİDERLER587.754,64 % 0,28335361DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ207.427.969 % 0,28335361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925218BIST