***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00521304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00045922Bağımsız Denetim Ücreti1.538,57 % 0,00174286Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.479,11 % 0,03112768Fon Yönetim Ücreti35.456,02 % 0,04016373Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,000331Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.567,9 % 0,00857274TOPLAM GİDERLER77.341,19 % 0,08761025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.278.699,4782 % 0,08761025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925219BIST