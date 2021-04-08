***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,05908555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00520484Bağımsız Denetim Ücreti670,14 % 0,008604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.526,27 % 0,07095234Fon Yönetim Ücreti3.713,35 % 0,04767608Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00375159Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler601,56 % 0,00772349TOPLAM GİDERLER15.810,91 % 0,20299788DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.788.706,8143 % 0,20299788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925220BIST