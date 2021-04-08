***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00020595Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00001814Bağımsız Denetim Ücreti17.016,33 % 0,0007615Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri525.027,88 % 0,02349569Fon Yönetim Ücreti7.723.114,08 % 0,3456195Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.920,05 % 0,00008592Gecelik Ters Repo Komisyonu482.522,25 % 0,0215935Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu61.389,3 % 0,00274725Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001308Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler526.200,32 % 0,02354816TOPLAM GİDERLER9.342.489,8 % 0,41808869DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.234.571.287 % 0,41808869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925287BIST