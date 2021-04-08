***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00208548Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00018371Bağımsız Denetim Ücreti2.837,07 % 0,00128567Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.176,62 % 0,03633356Fon Yönetim Ücreti1.191.712,37 % 0,5400471Hisse Senedi Komisyonu520.499,22 % 0,23587411Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.345,05 % 0,00332855Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu262,92 % 0,00011915Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00013242Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler213.994,39 % 0,09697562TOPLAM GİDERLER2.022.127,23 % 0,91636536DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ220.668.230,1721 % 0,91636536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925288BIST