***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00118709Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00010457Bağımsız Denetim Ücreti5.672,4 % 0,0014632Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.615,84 % 0,02621194Fon Yönetim Ücreti1.817.922,92 % 0,4689356Hisse Senedi Komisyonu206.097,81 % 0,0531632Tahvil Bono Komisyonu184,84 % 0,00004768Gecelik Ters Repo Komisyonu42.946,3 % 0,01107805Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.202,46 % 0,00031018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar47.044,25 % 0,01213513Türev Araçlar Komisyonu76.514,57 % 0,01973703Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.419,06 % 0,01274771TOPLAM GİDERLER2.353.627,84 % 0,60712139DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ387.670.060 % 0,60712139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925289BIST