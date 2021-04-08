***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00497763Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00043848Bağımsız Denetim Ücreti4.255,17 % 0,00460249Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.352,47 % 0,03391158Fon Yönetim Ücreti433.547,63 % 0,46893553Hisse Senedi Komisyonu52.659,37 % 0,05695764Tahvil Bono Komisyonu8,58 % 0,00000928Gecelik Ters Repo Komisyonu11.019,83 % 0,01191931Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu449,83 % 0,00048655Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar833,7 % 0,00090175Türev Araçlar Komisyonu25.563,73 % 0,02765034Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.949,53 % 0,0129249TOPLAM GİDERLER576.647,23 % 0,62371549DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.453.569 % 0,62371549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925290BIST