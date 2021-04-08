***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,02114802Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00372586Bağımsız Denetim Ücreti1.801,77 % 0,0165597Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.295,11 % 0,03028468Fon Yönetim Ücreti48.965,64 % 0,4500331Hisse Senedi Komisyonu250,39 % 0,00230128Tahvil Bono Komisyonu162,27 % 0,00149139Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00268555Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.561,93 % 0,01435538TOPLAM GİDERLER59.035,7 % 0,54258495DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.880.453 % 0,54258495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925291BIST