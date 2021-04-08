***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01032685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00090969Bağımsız Denetim Ücreti1.801,77 % 0,00404316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.488,34 % 0,04373166Fon Yönetim Ücreti27.473,68 % 0,06165069Hisse Senedi Komisyonu9,25 % 0,00002076Tahvil Bono Komisyonu17,75 % 0,00003983Gecelik Ters Repo Komisyonu2.190,35 % 0,00491513Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,83 % 0,00001084Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00065569Türev Araçlar Komisyonu961,25 % 0,00215704Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.666 % 0,01047046TOPLAM GİDERLER61.912,81 % 0,13893178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.563.460 % 0,13893178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925292BIST