***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00302248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00026625Bağımsız Denetim Ücreti2.837,07 % 0,00186332Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.266,83 % 0,03104371Fon Yönetim Ücreti468.676,6 % 0,30781545Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.552,05 % 0,00430323Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu82,95 % 0,00005448Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00019191Türev Araçlar Komisyonu913,27 % 0,00059981Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.948,13 % 0,00916079TOPLAM GİDERLER545.576,49 % 0,35832143DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.258.960 % 0,35832143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925294BIST