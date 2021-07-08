***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00055427
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00004883
Bağımsız Denetim Ücreti
11.605,6 % 0,0013978
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
548.368,92 % 0,06604657
Fon Yönetim Ücreti
8.025.601,39 % 0,96661828
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.839,36 % 0,00034198
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
56,91 % 0,00000685
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00009935
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
114.846,94 % 0,01383238
TOPLAM GİDERLER
8.709.151,41 % 1,04894631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
830.276.186,5787 % 1,04894631
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948283
BIST
12:141.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:148,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:1410,2824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,2562
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2561
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:14503,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:14
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,24
|35.786.609
|% 5,67
|
|AVGYO
|3,18
|17.995.564
|% 5,65
|
|EUKYO
|8,51
|4.149.816
|% 5,45
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.869.081
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|31.815.473
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|116.000.763
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,30
|4.277.614
|% -9,80
|
|SRVGY
|75,45
|18.186.731
|% -8,38
|
|KRDMD
|7,18
|374.990.520
|% 1,41
|
|THYAO
|13,67
|348.322.723
|% 0,07
|
|GARAN
|8,52
|319.371.112
|% -0,47
|
|EREGL
|17,95
|291.458.628
|% 2,22
|
|PETKM
|5,41
|230.521.595
|% 1,31
|
|PEKGY
|1,10
|116.000.763
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|142.754.832
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|131.242.588
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,18
|374.990.520
|% 1,41
|
|PETKM
|5,41
|230.521.595
|% 1,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6843
|% -0,10
|
|Euro
|10,2763
|10,2824
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9365
|11,9963
|% -0,17
|
|Frank
|9,4505
|9,5074
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% -0,09
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,44
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,37
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|