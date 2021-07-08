***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00055427Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00004883Bağımsız Denetim Ücreti11.605,6 % 0,0013978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri548.368,92 % 0,06604657Fon Yönetim Ücreti8.025.601,39 % 0,96661828Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.839,36 % 0,00034198Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56,91 % 0,00000685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00009935Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler114.846,94 % 0,01383238TOPLAM GİDERLER8.709.151,41 % 1,04894631DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ830.276.186,5787 % 1,04894631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948283BIST