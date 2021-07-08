***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
12:161.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:168,6854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:1610,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0314
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:16503,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 503,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:14
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,24
|36.202.151
|% 5,67
|
|SILVR
|5,95
|23.744.019
|% 5,50
|
|AVGYO
|3,16
|18.046.616
|% 4,98
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.890.237
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|31.823.360
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|116.422.430
|% -9,84
|
|KATMR
|2,87
|30.969.369
|% -7,72
|
|SRVGY
|76,00
|18.656.627
|% -7,71
|
|KRDMD
|7,19
|385.239.521
|% 1,55
|
|THYAO
|13,68
|353.544.359
|% 0,15
|
|GARAN
|8,52
|328.266.305
|% -0,47
|
|EREGL
|17,96
|292.699.937
|% 2,28
|
|PETKM
|5,41
|232.921.654
|% 1,31
|
|PEKGY
|1,10
|116.422.430
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.121.585
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|131.276.717
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|385.239.521
|% 1,55
|
|PETKM
|5,41
|232.921.654
|% 1,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6843
|% -0,10
|
|Euro
|10,2763
|10,2824
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9417
|12,0015
|% -0,13
|
|Frank
|9,4554
|9,5124
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3101
|2,3217
|% -0,07
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-10,22
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-4,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|
Seans Raporu
12:14
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12:24BTCIM
Yüzde 5.59 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 635, 180 adet işlem
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12:23SILVR
Yüzde 4.61 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 980, 273 adet işlem
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12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SASA, ISCTR
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12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 4 artarak (% 0.28 ) 1, 216
-
12:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, PEKGY, SNGYO, FADE