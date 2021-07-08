***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00325845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00057407Bağımsız Denetim Ücreti5.804,58 % 0,00821987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.231,52 % 0,04564309Fon Yönetim Ücreti1.121.092,94 % 1,58758097Hisse Senedi Komisyonu74.570,65 % 0,10559958Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.683 % 0,0066316Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.394,17 % 0,00197429Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00116814Türev Araçlar Komisyonu2.492,38 % 0,00352946Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.133,49 % 0,02143055TOPLAM GİDERLER1.260.934,02 % 1,78561008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.616.426,0734 % 1,78561008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948289BIST