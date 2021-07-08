***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,02795157Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,0045407Bağımsız Denetim Ücreti5.804,58 % 0,03525579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.924,51 % 0,04813179Fon Yönetim Ücreti137.573,36 % 0,83559138Hisse Senedi Komisyonu8.690,91 % 0,05278674Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.706,71 % 0,01036619Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu877,07 % 0,00532714Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00501027Türev Araçlar Komisyonu7.728,47 % 0,04694109Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.411,15 % 0,02679239TOPLAM GİDERLER180.891,25 % 1,09869505DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.464.190,926 % 1,09869505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948290BIST